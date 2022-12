Tajemnicze zjawisko na niebie. Poruszenie w USA

W czwartek wieczorem po niebie nad kilkoma stanami w USA przemknął meteor, a świadkowie podzielili się licznymi nagraniami ognistej kuli w mediach społecznościowych. Według American Meteor Society, które zbiera raporty o obserwacjach, meteor był widziany w co najmniej 12 stanach. Zarejestrowano go w Indianie, Kentucky, Maryland, Michigan, Północnej Karolinie, Nowym Jorku, Ohio, Pensylwanii, Południowej Karolinie, Tennessee, Wirginii, Zachodniej Wirginii i nawet w Ontario w Kanadzie. Natomiast agencja Associated Press udostępniła nagrania z kamer bezpieczeństwa w domach Amerykanów. Aktualnie eksperci badają czy był to meteor, który pojawił się na ziemskim niebie w ramach deszczu meteorytów "Leonid" lub "Gemind", zwykle aktywnych na przełomie listopada i grudnia.