Tajemnicze zapalenie wątroby. Kolejne dzieci zachorowały w Poznaniu

Wykluczono, by nowe przypadki wywoływał jeden ze znanych wirusów powodujących zapalenie wątroby, takich jak WZW typu A, B, C, D lub E. Trudno też wiązać to z wirusem SARS-CoV-2. Przykładowo w Szkocji część dzieci z ostrym zapaleniem wątroby była zakażona tym patogenem w okresie ostatnich trzech miesięcy, ale inne nie. Podobnie było w przypadku na ogół mało groźnego adenowirusa, atakującego zwykle dzieci do piątego roku życia i powodującego zakażenia układu oddechowego lub pokarmowego.