Tajemnicze zapalenie wątroby u dzieci. Pierwszy przypadek w Belgii

Podkreślił, że dopóki przyczyna nie zostanie zidentyfikowana, skuteczne leczenie choroby jest dużo trudniejsze: "dzięki leczeniu chcesz usunąć przyczynę". - Ale jeśli nie wiesz, co to jest, to oczywiście jest to trudne do wyleczenia. To, co wtedy robimy, to leczymy objawy - dodał.