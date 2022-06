Tajemnicze zaginięcie w Jastarni. Trwają poszukiwania 17-latka

Poszukiwania nastolatka trwają

- Najpierw szukaliśmy go na własną rękę z mężem. Poszliśmy do klubu "Wejście 49 Jastarnia" na plaży, bo tam miał się wcześniej bawić ze znajomymi. Zapytałam ochroniarza czy mogę wejść i się rozejrzeć, bo szukam syna. Pozwolił mi, ale w środku było pełno ludzi. Nigdzie go nie widziałam. Szukaliśmy Szymona do 4:00 nad ranem, chodziliśmy po plaży, po wydmach, wszędzie było bardzo ciemno. W końcu pojechaliśmy do domu, ale o 8:00 wróciliśmy, by dalej go szukać. Niestety, nigdzie go nie znaleźliśmy, a jego telefon nie odpowiadał. Zawiadomiliśmy policję — mówiła dziennikarzom "Faktu" matka 17-latka.