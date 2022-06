Tajemnicze zaginięcie w amazońskiej dżungli. Co stało się z dziennikarzem i jego towarzyszem?

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który na konferencjach prasowych musiał stawić czoła trudnym pytaniom ze strony Phillipsa na temat polityki, która osłabiła egzekwowanie prawa w zakresie ochrony środowiska, we wtorkowym wywiadzie telewizyjnym oświadczył, że obaj mężczyźni "wybrali się na przygodę, której się nie zaleca". - To mógł być wypadek, to mogła być egzekucja, wszystko mogło się zdarzyć - dodał.