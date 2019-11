WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze krystyna pawłowicz + 3 trybunał konstytucyjnyjoanna lichockatłit Natalia Durman 3 godziny temu Tajemnicze wyznanie Joanny Lichockiej ws. Krystyny Pawłowicz. Mówi o "celnym ciosie, który ją zabolał" - Byłam pełna podziwu. To niezwykle dzielna osoba - twarda, zdecydowana, mądra. Nie powiem kiedy, ale był jeden moment, kiedy widziałam,... Rozwiń Już złożyła gratulacje pani profes … Rozwiń Transkrypcja: Już złożyła gratulacje pani profesor Paweł Piotrowicz Krystyna Pawłowicz Istebna Krysia Zresztą przyjechała do mnie Kampanii Było spotkanie w Łowiczu Takie pożegnalnej a z polityką trochę I to było bardzo Miłe spotkanie można zapytać Słowicza Pawłowicz Chyba i dziadka Krysia Łowicz Ale złożyłam i gratulacje też jako pani profesor No bo ja ją znam jeszcze jakby wam dziennikarką Wybitny W którą pytałam różne sprawy różne komentarze Jak jeszcze ani jej ani nic Że będziemy Profesor który taką Fighter quand wczoraj ogłosiła że znika z Twittera to jak ona to teraz będzie Przeżywać nie wiem to jest już pytanie do pani profesor Krystyny Pawłowicz bo rzeczywiście Taki komentator Bardzo silny Ja myślę Ma bardzo bardzo wielu zwolenników Widać to Zresztą na Twitterze po liczbie obserwujących imitujący Twitter będzie uboższy Panie redaktorze W takim razie Znosiła krytykę No bo pod kierunkiem Hej to też nie brakowało on ani od oczywiście nie pozostawała Nawet bardzo często inicjował aalen opowieść Tak ja byłam pełna podziwu Niezwykle Os Twarda 9 Polk Taka Zdecydowana i mądra Nie powiem którym momencie ale był jeden moment kiedy Rzeczywiście Widziałam że jeden z ciosów był wymierzony Że ją bardzo za Ale posprzątała się z tego i nie wpłynęło to w ogóle na jej postawę jaką I na jej podejście do Czy prawa czy Twardon ważność Tamto zaważyło żeby co Nie Niebo Ale ta waleczność tak się spodobała prezesowi Kaczyńskiemu żyją Jako Sędzia Trybunału to jest jedna z najwybitniejszych Jest Jedna z najlepszych Specjalista Krystyny Pawłowicz Moim Przez te 4 lata niejednokrotnie Pani profesor Pawłowicz była jedną z Które miały decydujący głos W różnych rozwiązaniach