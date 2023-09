Tajemnicze "wycięcia" z list PiS. "Najwięksi przegrani. Niektórzy liczą na cud"

- Niedzielski był twarzą obostrzeń covidowych. Ludzie związani z Konfederacją utożsamiają go z tym okresem i na pewno by nas atakowali. Chcemy odbić im głosy, więc nie możemy sobie na to pozwolić. Poza tym Niedzielski nie miał zaplecza politycznego – mówi nasze źródło w PiS. W żadnym z okręgów wyborczych nie ma też wiceministra finansów Piotra Patkowskiego. Choć wcześniej nie ogłaszał chęci walki o mandat, to był on na liście PiS w 2019 r. Uzyskał zaledwie 1028 głosów, czyli 0,18 proc. poparcia.