Tajemnicze spotkania z udziałem Donalda Tuska. Cezary Tomczyk wymijająco

Pod koniec grudnia w Warszawie Donald Tusk spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z Szymonem Hołownią i z Borysem Budką po to, by rozmawiać o zjednoczeniu opozycji - donosi "Newsweek". O spotkania pytany był w programie "Tłit" szef klubu KO Cezary Tomczyk. - Sprawę rozmów w cztery oczy muszę zostawić właśnie w takim gronie - odpowiedział wymijająco. - Mogę tylko powiedzieć, że przewodniczący Budka czy Rafał Trzaskowski są w stałym kontakcie z przewodniczącym Tuskiem, a ja sam bardzo cenię sobie rady Donalda Tuska, czy te udzielane publicznie, czy te udzielane w cztery oczy, bo to ktoś, kto zwyciężał z Kaczyńskim wiele razy, ktoś, kto prowadził Polskę przez bardzo trudny okres kryzysu gospodarczego i ktoś, kto doprowadził razem z politykami PO i PSL, by Polska się zmieniała na lepsze - dodał Tomczyk.

