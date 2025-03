Tajemnicze rozmowy w Waszyngtonie. Sikorski potwierdza ws. Poczobuta

Co musisz wiedzieć?

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi , odsiaduje karę ośmiu lat więzienia w Nowopołocku .

. Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że podczas wizyty w Waszyngtonie prowadził rozmowy z USA na temat uwolnienia Poczobuta .

. 12 lutego doszło do uwolnienia trojga białoruskich więźniów politycznych po rozmowach wysokiego rangą urzędnika USA z Alaksandrem Łukaszenką.

Jakie są szczegóły rozmów z USA?

Podczas wizyty w Waszyngtonie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski osobiście prowadził rozmowy dotyczące uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Jak jednak podkreślił, "szczegóły muszą zostać poufne".

- To jest sytuacja, w której - gdyby to ode mnie zależało - to oczywiście Andrzej Poczobut byłby wolny, ale niestety jest we władzy autorytarnego reżimu - powiedział Sikorski.

- Pozwólmy negocjatorom działać w dyskrecji - zaapelował.

Był rozmowy USA z Mińskiem

Tymczasem z doniesień "The New York Times" wynika, że 12 lutego wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu USA, Christoper W. Smith, spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką w Mińsku. Po tych rozmowach uwolniono troje białoruskich więźniów politycznych, co może sugerować, że podobne działania mogą być rozważane w przypadku Poczobuta.

Wszyscy uwolnieni zostali przekazani stronie amerykańskiej na granicy z Litwą.

Trudna sytuacja Andrzeja Poczobuta

We wtorek minęły cztery lata od aresztowania Andrzeja Poczobuta - dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Od maja 2023 r. odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku, po skazaniu go przez reżim za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". Białoruska prokuratura oskarżała go też o "rehabilitację nazizmu", a potem także o "wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi".

Sytuacja Andrzeja Poczobuta pozostaje trudna, a jego uwolnienie zależy od skomplikowanych negocjacji międzynarodowych.