Poczobut opuści Białoruś? "Nie ugiął się przez trzy lata tortur"

- Andrzej miał do tej pory dwa warunki: nie podpisze ułaskawienia i nie zgodzi się na zakaz powrotu na Białoruś. Mogę uwierzyć, że namówiła go Andżelika Borys lub ktoś z rodziny, ale nie w to, że go złamano - mówi Wirtualnej Polsce Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji "Dom Białoruski" w Warszawie. Więziony przez reżim Łukaszenki dziennikarz Andrzej Poczobut miał zgodzić się na opuszczenie Białorusi.