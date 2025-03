- Nie naciskajcie na Zełenskiego - przekonajcie go. Przyjedźcie do Mińska, usiądźcie, bez hałasu, bez krzyków, zawrzemy umowę - powiedział amerykańskiemu blogerowi Mario Nawfalowi.

Łukaszenko ma twierdzić, że Waszyngton i Moskwa mogą być partnerami w globalnej stabilności, nazywając to "niezbędnym do zakończenia konfliktów". "Łukaszenka mówi o pokoju, ale Ukraina zobaczyła, co naprawdę oznacza białoruska neutralność" - zwraca uwagę NEXTA.