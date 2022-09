"Tajemnicze oparzenia". Bolesna pamiątka z wakacji

Zaczerwienienia pojawiają się dopiero od 12 do 36 godzin po kontakcie z toksyną. Sam kontakt z niewielkim chrząszczem jest bezbolesny. Tak właśnie stało się w przypadku podróżniczki, która swoją historię opisała na Facebooku. "Nawet nie poczułam, że to się stało" - napisała, dodając przy tym, że "dopiero co obudziłam się ze śladami na nogach".