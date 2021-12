Tajemnicze odkrycie na dnie Odry we Wrocławiu. Policja musi je sprawdzić

Kolejne tajemnicze odkrycie na dnie Odry we Wrocławiu. Płetwonurek Marcel Korkuś znalazł w wodzie wrak samochodu. To najprawdopodobniej pojazd skradziony z ulic miasta przed ponad 10 laty. Policja musi wyciągnąć go na brzeg, aby upewnić się, czy we wnętrzu nie ma ludzkich szczątków.