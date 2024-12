Tajemnicze drony nad USA. Władze ukrywają informacje?

Donald Trump oskarża amerykański rząd o ukrywanie informacji o dronach w New Jersey. Według niego, drony nie należą do wrogów USA. Władze wschodniego wybrzeża USA domagają się informacji od rządu federalnego.

Władze wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych domagały się, aby uzyskać od rządu federalnego więcej odpowiedzi na temat fali tajemniczych dronów. Niektóre władze lokalne apelowały nawet o ich zestrzelenie.

Glenn Youngkin, gubernator Wirginii podkreślił, że drony są obserwowane, ale nie jest zadowolony z przepływu informacji pochodzących od urzędników federalnych. Natomiast senator stanu Connecticut Tony Hwang powiedział, że doszło do zerwania komunikacji z rządem federalnym.

Sam Donald Trump, prezydent elekt USA, wyraził zaniepokojenie brakiem transparentności ze strony amerykańskiego rządu i wojska w sprawie dronów obserwowanych w okolicach baz wojskowych. Podczas konferencji prasowej w Mar-a-Lago na Florydzie, Trump stwierdził, że władze wiedzą, skąd pochodzą te urządzenia, ale z jakiegoś powodu nie chcą dzielić się tą wiedzą z obywatelami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- Rząd wie, co się dzieje. Nasze wojsko wie, skąd one startują, jeśli to jest jakiś garaż, to mogą tam szybko wejść (...) Nasze wojsko wie. Nasz prezydent wie i z jakiegoś powodu chcą trzymać ludzi w niewiedzy - powiedział Trump. Jednak sam odmówił odpowiedzi na pytanie, czy informacje na ten temat otrzymał od służb w ramach briefingów wywiadowczych.

Donald Trump podkreślił, że mimo ukrywania informacji przez władze, drony nie należą do wrogów Ameryki, ponieważ w przeciwnym razie zostałyby zniszczone. Zażartował, że odwołał podróż do swojej posiadłości w New Jersey, gdzie również zaobserwowano niezidentyfikowane obiekty.

Tajemnicze drony w New Jersey

Drony, które pojawiły się w ostatnich tygodniach w stanie New Jersey, wzbudziły niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i polityków. W odpowiedzi na te wydarzenia, FBI i wojsko rozmieściły specjalistyczny sprzęt do wykrywania dronów oraz prowadzą obserwacje nieba. We wtorek przedstawiciele agencji wywiadowczych mają złożyć wyjaśnienia kongresmenom z komisji ds. wywiadu.

Podczas nadzwyczajnej telekonferencji prasowej, przedstawiciele FBI, wojska oraz innych służb potwierdzili część obserwacji dronów, m.in. wokół arsenału Picatinny w New Jersey. Ustalono jednak, że wiele zgłoszeń dotyczyło w rzeczywistości samolotów i śmigłowców. Oficjele stwierdzili, że drony nie stanowią zagrożenia i nie należą do zagranicznych przeciwników USA.

Rzecznik Pentagonu, Pat Ryder, zaznaczył, że incydent w Ohio, gdzie chwilowo zamknięto bazę Sił Powietrznych z powodu dronów, nie musi być związany z sytuacją w New Jersey. Dodał, że drony zbliżające się do baz wojskowych nie są niczym niezwykłym. Podobne przypadki odnotowano także w bazach wojskowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Źródło: The Wall Street Journal, PAP

Czytaj także: