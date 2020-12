Tajemnicza zapowiedź Szymona Hołowni. Chodzi o koło poselskie

"Pewnie w styczniu, może w lutym" zostanie wydany komunikat dotyczący koła poselskiego Szymona Hołowni w Sejmie - zapowiedział lider ruchu Polska 2050 w programie "Tłit". Pytany, czy znajdą się w nim nazwiska związane ze Zjednoczoną Prawicą, odparł wymijająco: "Nie mogę nic w tej chwili powiedzieć. Dysponentem decyzji o przejściu, czy wejściu do nowego ugrupowania jest zawsze ten, który taką decyzję podejmuje. Nie zamierzam tej zasady łamać". Dopytywany, czy rozmawia z ludźmi ze Zjednoczonej Prawicy, dodał: "Z niektórymi rozmawiam. System jest bardzo chory. Sensowni ludzie są rozrzuceni w bardzo różnych miejscach polskiej sceny politycznej. Chodzi o to, by ich pozbierać i zrobić nowy system".

