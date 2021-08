Donald Tusk zabierze głos. Borys Budka: to będzie bardzo stanowcza wypowiedź

Gdzie jest Donald Tusk? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. - Wczoraj długo rozmawialiśmy, w zeszłym tygodniu odbywał spotkania w województwie podlaskim. Dziś będzie bardzo stanowcza wypowiedź Donalda Tuska, około godz. 11 - przekazał polityk PO. Jak poinformował, głównym tematem będzie to, jak rozwiązać problem na granicy polsko-białoruskiej, ale też - jak zaznaczył - "nie dać się wpisać w scenariusz, który pod pozorem wielkiego wzmacniania polskich granic próbuje przykryć nieskuteczną politykę rządu". - Liczby nie kłamią. To jest kilkadziesiąt tysięcy prób przekroczenia granicy w ostatnich latach. To są ludzie, którzy rozpływają się w Polsce. Gdyby nie to, że mamy do czynienia z prowokacją Łukaszenki, to być może opinia publiczna nigdy nie dowiedziałaby się, że rozpłynęło się w Polsce 700 osób - wskazał Budka.