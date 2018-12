Tajemnicza śmierć antyterrorysty w Świnoujściu. Nowe fakty

Blisko pół roku trwa śledztwo w sprawie śmierci szefa lubuskich antyterrorystów Adama Pawlaka w ośrodku w Świnoujściu. Początkowo uważano, że bezpośrednią przyczyną był spożywany alkohol. Teraz śledczy już nie są tego pewni i zlecają kolejne ekspertyzy.

- Zleciliśmy przeprowadzenie kolejnych badań m.in. z zakresu biologii, a także czekamy na wyniki analizy informatycznej. Dopiero po uzyskaniu pełnych danych z tych badań, prokurator prowadzący postępowanie podejmie decyzję o jego dalszych losach. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i prowadzone jest "w sprawie", co oznacza, że do chwili obecnej nikt nie usłyszał zarzutów. Gromadzenie materiału dowodowego ma na celu wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia – informuje Wirtualną Polskę Joanna Biranowska – Sochalska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. I jak dodaje, nie ma wyznaczonego terminu zakończenia śledztwa (zostało wszczęte w czerwcu br.). Nieoficjalnie może ono potrwać jeszcze kilka tygodni.

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia z udziałem dowódcy grupy antyterrorystycznej doszło w nocy z 20 na 21 czerwca na terenie Ośrodka MSWiA "Rybitwa" w Świnoujściu. Miała tam miejsce odprawa z udziałem kadry kierowniczej gorzowskiej policji. Jak się później okazało, po odprawie funkcjonariusze zorganizowali huczną imprezę. Z relacji świadków wynika, że ok. godz. 23 w recepcji "Rybitwy" zgłaszano prośby o uspokojenie uczestników. Ok. 1 w nocy szef lubuskich antyterrorystów wypadł przez okno.