Tajemnicza konstrukcja wokół mostu Krymskiego

Rosjanie umacniają obronę mostu

Ponadto Rosjanie i rozmieszczają wokół mostu liczne systemy przeciwlotnicze, które mają zabezpieczyć przeprawę przed atakami z powietrza. - Półwysep jest w jak największym stopniu usiany systemami obrony powietrznej. Bo dla okupantów ma to nie tylko znaczenie pragmatyczne, ale także symboliczne. Sakralizowali oni zarówno most Krymski, jak i sam Krym. Dla nich jest to kluczowa lokalizacja - podkreślił wojskowy.