Tajemnicza kartka i pochwały o TVP. Ujawniamy nagranie z Babiarzem

Z ich relacji wynika, że Jacek Kurski miał przekazać to polecenie dyrektorowi Markowi Szkolnikowskiemu, a ten do pracownika redakcji transmisji, oprawy i promocji. Ten z kolei do kierownika produkcji, a to on do wydrukowanej już kartki dopisał ręcznie "Od prezesa i dyr. Marka" i zaniósł kartkę Babiarzowi i Snopkowi.