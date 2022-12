Tajemnicza dotacja od premiera. Prawie 1,4 mln złotych na Visegrad24

Najgłośniejszym dotąd materiałem opublikowanym przez Visegrad24 był film z imprezy z udziałem premier Finlandii Sanny Marin. Po jego publikacji na Marin wylało się na Twitterze i Facebooku mnóstwo hejtu, zwłaszcza ze strony anonimowych trolli. Działo się to w czasie, gdy premier wprowadza Finlandię do NATO, co bardzo nie podoba się Rosji.