Tajemnice list wyborczych PiS. Rośnie frustracja

Coraz więcej polityków PiS jest zirytowanych przeciekami do mediów na temat list wyborczych, podjazdowymi wojenkami i podkopywaniem partyjnych konkurentów. Jarosław Kaczyński to widzi i wkrótce ma to przeciąć. Przed formacją rządzącą szereg kluczowych spotkań w sprawie wyborów.