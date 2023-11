Tajemnica lotu MH370. Malaysia Airlines i Boeing sądzone w Chinach

Należący do malezyjskich linii lotniczych Boeing 777 o numerze lotu MH370 przewoził na pokładzie 12 członków załogi i 227 pasażerów, w tym ponad 150 obywateli Chin. Wystartował z międzynarodowego lotniska w Kuala Lumpur w Malezji i miał dolecieć do Pekinu. Maszyna nigdy nie dotarła do celu.