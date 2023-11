100 rodzin zablokowało Chiny. Kolej za 6 mld dolarów sparaliżowana

Władze nalegają na przeprowadzkę do nowych domów. Jednak wiele rodzin obawia o swoją przyszłość. W okolicy zastępczych siedlisk brakuje żyznej ziemi pod uprawę - powiedział Radiu Free Asia anonimowo mieszkaniec wioski przesiedleńczej Na Teuy w Luang Namtha. - Nowe miejsce jest też położone za daleko od miasta, rynków i szkół - stwierdził mieszkaniec. - To za daleko. Nie ma ziemi do uprawy. To po prostu dom, w którym możemy spać. Nie możemy robić niczego innego - dodał.