Tajemnica krateru Chicxulub rozwiązana. Naukowcy podali skąd przybył zabójca dinozaurów

Wywołało to nie tylko potężne trzęsienia ziemi, tsunami i pożary, ale także trwające 30 lat ochłodzenie klimatu. Na co najmniej trzy lata średnia temperatura przy powierzchni Ziemi (dziś wynosząca blisko 15 st. C) spadła poniżej 0 st. Wydarzenie przyczyniło się do wykończenia dinozaurów. Dzięki niemu ssaki, w tym ludzie, zawdzięczają szansę na ewolucyjny rozwój.