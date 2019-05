Tajemnica europosła Karola Karskiego. Jakim cudem zaoszczędził 7 mln zł

Europoseł Karol Karski to mistrz oszczędzania. Wprawdzie w 2014 roku nie wchodził do Parlamentu Europejskiego golutki jak święty turecki. Miał już z ponad 300 tys. zł oszczędności. Jednak swój pięcioletni czas pracy w Brukseli kończy z oszałamiającą kwotą 7,3 mln złotych zaskórniaków.

Z takim wynikiem "eurooszczędności" żaden z parlamentarzystów nie dorasta mu do pięt. Karski jest niczym "finansowy ninja" z książki znanego blogera finansowego Michała Szafrańskiego. Z oświadczenia majątkowego polityka wynika, że w kolejnych latach zdarzało mu się oszczędzić ponad 200 tys. euro. To równowartość dwukrotnych rocznych dochodów europosła.

Karol Karski liczy majątek z żoną

Jak zarabia europoseł?

Kieszonkowe na życie w Brukseli

- Około więcej niż pół roku spędzam w Brukseli. To jednak nie powinno nikogo dziwić - dodaje Karol Karski. Wylicza przy tym swoje osiągnięcia: doprowadzenie wraz z Tomaszem Porębą do wpisania projektowanej trasy Via Carpatia na listę priorytetowych inwestycji UE, zamknięcie parlamentarnej procedury praworządności wobec Polski, przeprowadzenie poprawki do tzw. dyrektywy metanowej, która uderzała w producentów bydła i świń w Polsce.