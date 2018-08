Tadeusz Terlikowski nie żyje. To lotnik-mechanik legendarnego Dywizjonu 303

Członek Dywizjonu 303, Tadeusz Terlikowski, zmarł w wieku 101 lat. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami wojskowymi - poinformował Konsulat Generalny RP w Chicago.

Tadeusz Terlikowski urodził się 17 listopada 1917 r. w Bacewiczach koło Bobrujska (dzisiejsza Białoruś). W latach 1937-1939 służył w 13. Eskadrze I Pułku Lotniczego na Okęciu w Warszawie. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Polski. Następnie, po ewakuacji przez Rumunię i Bliski Wschód, zasilił szeregi 145. Polskiego Dywizjonu we francuskim Lyonie. Po kapitulacji Francji, przez Hiszpanię i Algierię, przedostał się do Szkocji.