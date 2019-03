Ta kobieta żyła na wysokim poziomie. Depresja odebrała wszystko

Żyła na wysokim poziomie. Miała mieszkanie w kredycie, jadła w restauracjach i wszędzie jeździła taksówkami. Depresja sprowadziła ją na niziny społeczne, bo leczenie pochłonęło wszystkie oszczędności. Odwrócili się od niej bliscy. - Mówili: to można wyleżeć. Nie można. Potrzebuję pomocy - mówi pani Anna w rozmowie z WP.

- Przeczytałem tę kartkę, którą trzymała i poczułem ogromny smutek. Postanowiłem podejść i zapytać, jak mogę pomóc - mówi WP Łukasz. - Ludzie patrzyli, nikt nie reagował. Wczoraj był tłusty czwartek. Pani Ani było strasznie smutno, że ludzie wychodzą ze sklepu z pączkami . Ona była głodna, a nikt jej nic do jedzenia przez cały dzień nie dał - dodaje mężczyzna. Wziął do niej namiar i postanowił, że pomoże.

Mieszkanie na kredyt, jazda taksówkami, drogie jedzenie

Żebrać postanowiła pół roku temu. Robi to trzy razy w tygodniu. Siada z puszką po konserwie i zbiera pieniądze przez kilka godzin. Kobieta cierpi na depresję, na którą zachorowała cztery lata temu. - To wydarzyło się po incydencie w pracy. Sprawa bardzo delikatna, nie chcę o tym otwarcie mówić, boję się... - wyznaje w rozmowie z WP pani Anna.

Kiedy zachorowała, wszystkie oszczędności wydawała na prywatne leczenie. - To była fantastyczna pani doktor. Ale oszczędności zaczęły się kończyć. Sprzedałam wszystko, co miałam. Biżuterię, zegarki, nawet meble, książki. Nie miałam już nic, więc zaczęłam leczyć się publicznie w szpitalu. Przypisywano mi dużo mniejszą dawkę leków, niż otrzymywałam prywatnie. To mi nie wystarczało. Zaczęłam pić alkohol . W bardzo dużych ilościach - przyznaje.

- Wszyscy myślą, że depresja jest jak przeziębienie. Że to wystarczy wyleżeć. A to poważna choroba. Mam za sobą myśli i próby samobójcze. Któregoś dnia postanowiłam, że przestanę oddychać. Nie miałam siły podejść do okna i wyskoczyć. Ani podejść do szafki, żeby się otruć - wyznaje.