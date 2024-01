“Ta historia to michałek”. Fogiel o nocnych telefonach Kaczyńskiego

Na środowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, bez żadnego poczucia zażenowania, opowiadał o swoim nocnym telefonie sprzed kilku tygodni do Mateusza Matyszkowicza, wówczas prezesa TVP, w sprawie przerwy w nadawaniu programu. Poseł PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit" dawał do zrozumienia, że nie widzi w tym zachowaniu nic niestosownego. - Pan prezes jest na łączach z ludźmi, których zna, tak się złożyło, że znał również poprzedniego prezesa TVP. (...) Cała ta historia, to jest michałek. (...) To jest normalne, że ma się numery telefonów do osób, które się zna - stwierdził polityk.

