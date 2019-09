Szymon Hołownia zorganizował zbiórkę. 600 tys. zł na ratowanie telefonu zaufania dla dzieci

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od prawie 11 lat. W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło przyznania dotacji na jego funkcjonowanie. Szymon Hołownia nie mógł przejść obok tego obojętnie i założył zbiórkę na Facebooku. Internauci tłumnie włączyli się do akcji.

Znany publicysta i prezenter nie może zrozumieć, jak taka sytuacja jest możliwa w Polsce, która "jest na drugim miejscu w Europie gdy idzie o liczbę samobójstw dzieci". Fundacja wnioskowała do ministerstwa o 290 tys. zł na ten rok i o 600 tys. na kolejny. Teraz już wiadomo, że tych pieniędzy od rządu nie dostanie.

Hołownia postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce i wspomóc Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W tym celu założył na Facebooku zbiórkę pt. "Rząd nie dał na telefon ratujący nasze dzieci, więc zbierzemy sami". Wystarczyło pół dnia, by zebrać 100 tys. zł. Środki te wystarczą na działanie telefonu przez miesiąc. Jednak to nie koniec - organizator akcji liczy na osiągnięcie w ostatecznym rozrachunku kwoty sześć razy większej. I wszystko wskazuje na to, że uda się tego dokonać.