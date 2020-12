Szymon Hołownia zdumiony słowami Andrzeja Dudy. "Nierozumny upór"

"Policja w naszym kraju zachowuje się wzorcowo" - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Co na to lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia? - Nie wiem, skąd pan prezydent ma takie dane. Wypada wierzyć, że czerpie je z dochodzeń, które zostały przeprowadzone. Chyba że tylko ogląda telewizję. Jeżeli tak, to najwyraźniej inny kanał niż wielu Polaków, którzy widzą, że policja zachowywała się (podczas strajków kobiet - przyp. red.) w sposób nieuprawniony, prowokacyjny i brutalny wobec niektórych manifestantów. To nie są rzeczy, o których można powiedzieć: wzorowo - komentował w programie "Tłit". - Nie wiem, dlaczego pan prezydent stawia się po złej stronie. Nie mając nic do stracenia, z takim nierozumnym uporem próbuje bronić pozycji, które ani z powodów moralnych, ani na płaszczyźnie prawnej są po prostu nie do obrony - podsumował.