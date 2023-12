Szymon Hołownia z emocjami czeka na przyszły tydzień. "Ostateczne decyzje podejmie Donald Tusk"

Hołownia ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że "awantura związana z wiatrakami" skłóci większość parlamentarną. - Chodziło im też o to, żeby mogli nadal czuć się, że oni są rządem, a my jesteśmy opozycją. Podczas gdy prawda od 15 października jest de facto odwrotna: to my jesteśmy większością, a oni są w opozycji - przypomniał lider Polski 2050.