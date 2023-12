Hołownia o komisji śledczej ds. ustawy wiatrakowej. "Kuriozalna propozycja"

Kulejący proces legislacyjny winą PiS-u

Hołownia przyznał, że w ostatnim czasie proces legislacyjny nie wygląda do końca tak, jak powinien. Jego zdaniem mają na to wpływ czynniki, których wspólnym mianownikiem jest PiS. Politycy tej partii "nie chcą się odkleić od sterów władzy". Ponadto uniemożliwiali przez długi czas obrady Sejmu, zostawiając na ostatnią chwilę kluczowe uchwały, takie jak zerowy VAT na artykuły żywnościowe, zamrożenie cen prądu, wakacje kredytowe. - Zrzucili to wszystko na głowę nowemu Sejmowi. Dlatego musi on działać teraz w trybie alarmowym - podsumował marszałek.