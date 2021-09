Szymon Hołownia uderza w PiS. "Co oni z nami zrobili?"

Podkreślił, że Polska 2050 to przede wszystkim ruch obywatelski, oddolna inicjatywa Polaków. - Czy PiS kiedykolwiek was zapytał o to, na co będzie wydawał pieniądze? Na swoje gigantyczne, bizantyjskie imprezy? Wyrzucać miliony złotych na prawo i lewo? My nie bierzemy waszych pieniędzy, my niczego nie rozdajemy na lewo i prawo. My was pokornie prosimy i dziękujemy za to, że nas wspieracie. Przez ostatni rok zebraliśmy 7,5 mln zł. To efekt naszej zbiórki publicznej - poinformował współpracownik Hołowni.