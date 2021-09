Nowy sondaż: PiS ucieka partii Tuska, fatalny wynik Hołowni

- Jestem przeświadczony o tym, że będzie trudno dotrwać do końca tej kadencji w terminach konstytucyjnych. Dobiegają mnie plotki z Sejmu, słyszę o tym, że w obozie rządzącym trwają prace nad zmianą ordynacji wyborczej. To wszystko musi niepokoić - oznajmił. - Same notowania KO są satysfakcjonujące, ale musimy pracować jeszcze mocniej. Musimy pracować nad zaufaniem społecznym, stąd m.in. powrót Donalda Tuska i postawienie całej ekipy PO w jednym szeregu - dodał Arłukowicz.