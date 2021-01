Szymon Hołownia ostro o wyroku TK. "Próba utrzymania się przy korycie"

Szymon Hołownia był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Lider ruchu Polska 2050 powiedział, dlaczego nie cieszy się z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Kwestii grzechu nie powinien rozwiązywać Jarosław Kaczyński przy pomocy narzucania zaprzyjaźnionemu Trybunałowi Konstytucyjnemu swojej woli i światopoglądu - przekazał. - To jest przepychanie się, jak gorącym kartoflem, ludzkimi dramatami. To jest próba utrzymania się przy korycie przy pomocy pompowania się na ludzkich dramatach. To jest przerażające - powiedział gość Patrycjusza Wyżgi. - Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chodzi o żadną ochronę życia. Tu chodzi o czysty interes polityczny. O to, żeby tak porozkładać karty, żeby wytrzymać nacisk ze strony Zbigniewa Ziobry jeszcze pół roku. - Do momentu, kiedy przypłyną pieniądze europejskie i znów będzie można za nie kupić głosy wyborców - dodał Szymon Hołownia. - To jest oczywiste, że oni odpalili (opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przyp. red.) to teraz, aby ukryć swoją nieudolność w walce ze skutkami epidemii koronawirusa - podkreślił lider ruchu Polska 2050.

