Szymon Hołownia odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu: nie mamy żadnego dealu z PO

Jarosław Kaczyński stwierdził, że tworzy się nowy pomysł na pokonanie PiS w wyborach. Platforma Obywatelska, według prezesa PiS, miałaby wypchnąć lewicę, a ruch Polska 2050 Szymona Hołowni zająć miejsce w centrum sceny politycznej. Co na to Hołownia? - Nie mamy żadnego dealu z PO. Oczywiście rozmawiam z bardzo różnymi aktorami na sceny politycznej, ze wszystkich możliwych ugrupowań poza Konfederacją i znaczną częścią Zjednoczonej Prawicy, ale nie mamy żadnego dealu, układu - zapewnił w programie "Tłit". - Rozumiem, że pan prezes Kaczyński lubi podzielić się różnymi plotkami, które krążą po mieście. Ale zdumiało mnie w tym wywiadzie, że człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo nas wszystkich, nie ma nic do powiedzenia nt. bezpieczeństwa, tylko przekłada te swoje pionki na partyjnym szachownicach - podkreślił. Pytany, o jaką "znaczną część" Zjednoczonej Prawicy chodzi, odparł: "Moje chrześcijańskie i ludzkie serce jest otwarte na wszelkie rozmowy. Jeżeli pojawiłaby się okoliczność do rozmowy, chętnie porozmawiam z każdym. Ale nie z każdym jest o czym rozmawiać".

