Szymon Hołownia o transferach do ruchu Polska 2050. "Mamy sygnały ze Zjednoczonej Prawicy"

Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o to, czy Joanna Mucha dostała tajne zadanie, aby rozmawiać z kolegami i koleżankami z Platformy Obywatelskiej o przejściu do ruchu Polska 2050. - Mamy inne zadania dla Joanny Muchy. Jest ona specjalistką w zakresie ochrony zdrowia, ma z tego doktorat. I w tym sektorze będzie nas wspierać - odpowiedział lider ruchu Polska 2050. - Jej zadania są ściśle włączone w budowanie programu politycznego. Siły politycznej też, bo to jest osoba z olbrzymim doświadczeniem, dlatego też mocno weszła w nasze struktury - powiedział polityk. Patrycjusz Wyżga zapytał także o kontakty z politykami innych partii. Gość programu "Tłit" powiedział, że "na razie częściej dzwonią do nas". - Chcą rozmawiać, pytają, testują - przekazał Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 dopytywany o to, kto dzwoni, powiedział, że nie tylko osoby z Platformy Obywatelskiej, ale także z "okolic PiS-u". - Mamy sygnały ze Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach jakichś ruchów po tej stronie. Tam się bardzo dużo dzieje - stwierdził Szymon Hołownia. - Trzeba pamiętać, że jest to środowisko skupione wokół byłego ministra Jana Ardanowskiego, który wciąż jeszcze jest w procesie negocjacji, co dalej ze sobą począć - dodał polityk.

Rozwiń