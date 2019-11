Szymon Hołownia o swoim starcie w wyborach prezydenckich: muszę się poważnie zastanowić

Kilka dni temu moja mama Dużemu zaskoczeniu Natrafiłem na informacje Która mówi że Zamierza pan kandydować na u Prezydent Rzeczpospolita Polski Jak może pan coś powiedzieć A jakbym kandydował głosowo To zależy od pana progi I to jest prawidłowa Więc mnie zaskoczyły reakcje na te na te na te informacje na te Latte pogłoskę Zaskoczyłem nie pozytywne i Fbe react A to bo można było spodziewać się tego że Przychodzi człowiek który no dla wielu tak jak Słusznie powiedział W telewizji Nie kojarzą Co Tak naprawdę istotą mojej działalności I w czym spędzam 80 Czas uczy Książę Rozmów z ludźmi Fundacji pisania Tych wszystkich rzeczy które pozwalają mi Rozumieć Starać Natomiast reakcja oczywiście poza Takim no hejtem który zawsze się pojawiają Czymś innym i czymś tam Zaskakująco do Zaskakująco dobra i dała mi dużo do myślenia To nie jest jeszcze moment na ogłoszenie czegokolwiek Ani Rzekłem zwalnianie się z Trzeba pomyśleć Trzeba się poważnie zastanowić To są też olbrzymie zmiany W życiu Jeżeliby To są to są To są też bardzo Sprawy Ja muszę z VAT Sobie To z jednej strony poczucie głęboki odpowiedzialności jakie mam Ten mój najbliższy Czyli za światła i córki Zaświat za Polskę którą bardzo kocham bo naprawdę ją kocha Jeżdżę po świecie jak szalony Ale ja wiem gdzie jest mój W żadnym języku nie będę się Gdzie będę myślał ani modlił się Ani tęskniła nie Płakał innymi po I to jest coś co I też nie ma we mnie zgody na wiele rzeczy W Polsce dzieje i mam przekonać Że wiem co można by było zrobić bo często też o tym Żeby żeby to zaczęło wyglądać trochę inaczej choćby jakoś naszej wspólnej Teraz to są bardzo ważne decyzję i na nie przyjdzie czas teraz jestem Skupiony na promowaniu tych dwóch książek na skończeniu Mam Talent Ale też jak państwo wiecie to nie jest czas nie To jest kilka miesięcy W czasie który Nie tylko wszystko stanie się jasne Ale i będziemy żyli w prawdopodobnie Innej No bo nowe wybory nobo nowa kampania Kolejny wiele nowych rzeczy także proszę mi dać jeszcze chwilę czasu Ale ale jestem naprawdę proszę Proszę mi wierzyć szczerze zaskoczony i zbudowany Timmy jak jak Tak najgłębiej tak po prostu zostało życzliwie przyjęta pogłoska Pojawiła i takie coś okej No to fajnie facet to teraz kredyt zaufania to teraz po Pokaż karty pokaż No to Zobaczymy Jeżeli Jeżeli nawet jeżeli pan by się kiedyś zadeklarował że pan gdzie Przecież wie Nie jest łatwo kupić mógł Ja się bardzo stresuje przed głosowaniem Mama Jakie wrażenia Zbyt pewna że Mojego głosu dużo zależy Tak samo Ja mam tak samo i to jest i coraz częściej spotykam ludzi Którzy przestali głosowa Bo mówił że od głosu nic nie Że niezależnie od tego czy będzie Grzegorz Czy Jarosław to jest Sama Co ludzie po jednych pieniądzach to jest myślenie partyjne partie nie są czymś złym Martinez upartyjnienie wszystkie Łącznie z Najgłębszym i rzeczami które bym sobie nosimy proszę Spory światopoglądowe Kwestia życia i śmierci Kwestia tego jak wyobrażamy sobie rodzinę kwestia tego Jak poczynają się jak w jakich okolicznościach przychodzą na świat dzieci To to wszystko wypadkowe mnóstwa rzeczy które każdego z nas gdzieś głęboko tworzą bo to jest kwestia naszych wiesz Naszych przekonań naszego doświadczenia naszych znajomości i tym podobne U nas to zostało poddane i zawłaszczone przez partyjną propagandę Która która zrobiła se tego piłeczkę do odbijania najgłębsze ludzkie spraw I jest wiele takich obszarów które zostały tak po zawłaszczone Wie pan ja Jestem zdumiony rozmawiałem zatem ostatnio z jakimi ludźmi ja rozmawiam i którzy Nie głos Od wyborów ty gdzie miał być popis i nic z tego nie wyszło Ja nie głosu To mi mówił arcybiskup Tommy mówią działacze społeczni To mi mówią ludzie którzy których Wydawałoby się że są jakieś for pocztą społeczeństw Nie obywatelstwo profesorowi Nie pan i kiedy słuchasz czegoś takiego to myślisz sobie co się stało z Polską Że tylu ludziom Demokracja bo przecież mamy wolne wybory Nie kojarzy się ze sprawcą Nie kojarzy się z tym tak jak mi panu że możemy I wpłynąć realnie na To jest rzecz która mi się w głowie Ale wiem że to jest Dlatego że decydując się na świat który będziemy sobie Wybierali mniejsze zło Niszczymy przyszłość naszych dzieci Już nie mówię o naszej własne Bo czas na takie zachowania to może w latach 90 XX wieku Aid Świat tak Przyspieszy Świat jest taki inny świat jest tak złożony W Polsce się wreszcie musi zacząć wiek 25 I my musimy zassać jak najwięcej ludzi Z tego obszaru który to tych którzy się wyłączyli i mówię to nie dla mnie to nie ma wpływ Z Do tej do tej wspólnoty która decyduje o swoim Jeżeli ja kiedykolwiek miałbym kandydować na jakikolwiek urząd nieważne ten czy jakikolwiek inny To wie pan co by było dla mnie taką autentycznie największą fizyczną Ale też egzystencjalną radością gdybym miał poczucie Dzięki temu choć jedna Choć jedna osoba Nie tyle ile mi da jakieś zwycięstwo czy coś czy będę miał na posła kant domu na senatora czy na Ale żeby choć jedna osoba powiedziała to ja pójdę i zagłosuję bo