Szymon Hołownia o słowach Marty Lempart. "Nie mieści mi się w głowie"

Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski powiedział, co powinni zrobić posłowie w obecnej sytuacji prawnej po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Sejm jak najszybciej powinien uchwalić ustawę o statusie quo ante (poprzedni stan rzeczy przyp. red.), czyli do stanu z 1993 roku, a później rozpocząć dalsze prace - powiedział Hołownia. - Powinniśmy zbudować mechanizm obywatelskich konsultacji w oparciu o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, być może też o Senat. Trzeba napisać pytania referendalne, a nie odpowiedzi - przekazał. Szymon Hołownia odniósł się także do słów Marty Lempart dotyczących ściągania lekarzy, którzy będą odmawiać aborcji. - To mi się kompletnie nie mieście w głowie - powiedział Hołownia. - Sejm przerzucił odpowiedzialność na Trybunał Konstytucyjny, a teraz Marta Lempart chce ją przerzucić na boga ducha winnych lekarzy - powiedział. - Lekarze znajdą się pod dramatyczną presją, bo to oni, a nie Jarosław Kaczyński, będą patrzyli na łzy ludzi i ich dramaty. - dodał. - Nie rozumiem wypowiedzi Marty Lampart - stwierdził gość Patrycjusza Wyżgi. Szymon Hołownia zdradził także, co myśli o liderce Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. - Z wieloma poglądami Marty Lempart się nie zgadzam oraz z formą, które je wyraża - powiedział.

Rozwiń