Szymon Hołownia drwi z Borysa Budki? "Cóż ja biedniuteńki mam zrobić"

Jest to projekt zaproponowany na przyszłe wyroby parlamentarne. Liczba 276 nie jest przypadkowa, bo właśnie tyle trzeba mandatów, aby utrącić weto prezydenta Andrzeja Dudy.

- Państwo PiS się załamało i oni niestety się do tego przyznają. Trzeba jak najszybciej z opozycją doprowadzić do tego, że będzie 276 głosów w Sejmie i że zmienimy rzeczywistość - powiedział wtedy Rafał Trzaskowski. Natomiast Budka wyjaśnił, że to jest propozycja, które niczego nie przesądza.