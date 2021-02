Tomasz Zimoch i Paulina Hennig-Kloska mieli dołączyć do partii Szymona Hołowni. Nagła zmiana?

Według nieoficjalnych doniesień dwoje członków KO miało przejść w czwartek do Polski 2050. Jedną z nich miał być Tomasz Zimoch. Konferencja prasowa partii Szymona Hołownia została jednak odwołana. Paulina Hennig-Kloska do ostatnich chwil miała prowadzić rozmowy na temat pozostania.

Wiadomość o przejściu Tomasza Zimocha do Polski 2050 nieoficjalnie podał Onet. Transfer miał zostać ogłoszony w czwartek. Oprócz byłego komentatora do Szymona Hołowni miał dołączyć jeszcze jeden parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej. Według Interii miała to być posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. Mieli pojawić się również samorządowcy, którzy wyrażają chęć wejścia w skład Polski 2050.

Tomasz Zimoch dołączy do Polski 2050 Szymona Hołowni? Niedawno zaprzeczał

Hołownia pytany o wzmocnienia mówił kilka dni temu, że jest w trakcie rozmów z "fajnymi osobami", a temat koła ma być zamknięty w ciągu kilku tygodni. Zimoch pytany o sprawę powiedział w środę, że mówienie, iż rozmawia on z Hołownią o transferze jest "zbyt daleko idącym wnioskiem". - Nie wiem, kto to wymyślił, zupełnie niepotrzebnie - dodał.

W połowie stycznia Zimoch podkreślał, że jest bezpartyjnym posłem, należącym do KO. - Koalicję Obywatelską uważam za fantastyczne ugrupowanie i pomysł. Partia skupia różnych ludzi i niestety mylnie się sądzi, że KO to PO - mówił były komentator. Doceniał jednak Hołownię mówiąc, że "w wielu regionach widział, że lider Polski 2050 zrobił wiele dobrego". O transferze Zimocha do partii Hołowni wspominało się już we wrześniu.

Cezary Tomczyk odpowiada Szymonowi Hołowni

Polska 2050 będzie mogła założyć koło poselskie w Sejmie

Jeśli decyzja Zimocha się potwierdzi, to oznacza, że Hołownia będzie mógł założyć koło poselskie. Potrzeba do tego trzech parlamentarzystów. Jako pierwsza do ugrupowania byłego dziennikarza dołączyła Hanna Gil-Piątek z Lewicy. W ostatnich dniach KO na rzecz Polski 2050 opuściła również Joanna Mucha. Współpracę z partią Hołowni zapowiedział również w połowie stycznia były już senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury.

Gil-Piątek przyznała, że coraz więcej polityków KO wyraża chęć dołączenia do Polski 2050. Decyzję miała przyśpieszyć weekendowa konferencja liderów PO Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Część polityków miała być niezadowolona z tego, jak zostali potraktowani koalicjanci Platformy. Gil-Piątek zdradziła, że transfery nie są impulsywną decyzją.

Źródło: onet.pl/interia.pl