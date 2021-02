PO przedstawia "nową koalicję". "Rząd oblał egzamin"

PO przedstawia koalicję 276

Budka prezentował również badania, według których opozycja mogłaby wygrać wybory. Konieczny byłby jednak sojusz PO, Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL. Szef Platformy Obywatelskiej podkreślał, że do zmian potrzebny jest również prezydent, który "nie będzie hamulcowym". Polityk zaznaczał, że 276 głosów wystarcza do odrzucenia prezydenckiego weta.

Lider PO zapowiada, że jeśli jego partia dojdzie do władzy, to powołane od nowa zostaną: Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny. Wprowadzony ma zostać również zakaz pracy w spółkach skarbu państwa dla posłów, senatorów i ministrów. - Nie może być tak, że ktoś idzie do parlamentu dla osiągania swoich zysków - mówił Budka.