Lidera opozycji dalej nie widać. Najbliżej Hołownia, za nim Trzaskowski

Lider opozycji to na pół mityczna postać, której obserwatorzy życia społecznego poszukują co najmniej od wyjazdu Donalda Tuska do Brukseli. Jeśli wierzyć najnowszemu sondażowi Social Changes dla portalu wpolityce.pl, niemal połowa Polaków uważa, że to stanowisko wciąż pozostaje nieobsadzone.

Większość respondentów wciąż nie wie kim jest lider opozycji Źródło: East News