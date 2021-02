Aborcja. Projekt nowej ustawy. "To jest standard światowy, to jest normalność"

- Podejmujemy piątą próbę, by zalegalizować aborcję w Polsce - powiedziała Marta Lempart. Jak zaznaczyła, sytuacja prawna się nie zmieniła, ale społeczna - owszem.

W ocenie Lempart zakaz aborcji nie oznacza, że przerywania ciąż w Polsce nie będzie. - To oznacza jedynie, że będziemy za aborcję płacić - uznała.

- Chcemy, by państwo przestało ingerować w życie prywatne mieszkanek i mieszkańców Polski - dodała. W jej ocenie "ten projekt, ta ustawa, to jest standard światowy, to jest normalność".