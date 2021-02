"Nowy ład" Platformy w cieniu sporów światopoglądowych

- Traktujmy to wydarzenie jako pewne ważne preludium. Chcemy pokazać plan polityczny, konstrukcję strategii, jak zwyciężać. Pokażemy na to dowody. Powiemy, jak jest i jak będzie. To nie jest typowy "event programowy"- zapowiada w rozmowie z Wirtualną Polską czołowy polityk PO, zaangażowany w organizację nowej inicjatywy politycznej w sobotę.