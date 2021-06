Szymon Hołownia czekał z tym na Dzień Dziecka. Ogłosił nowy plan

Polska 2050 zaprezentowała analizę, z której wynika, że państwo jest w stanie wesprzeć rodzinną pieczę zastępczą. Dziecko znajdujące się w dramatycznej sytuacji ma znaleźć pomoc w takim miejscu. Przekazanie dziecka instytucji powinno być dopiero "ostatecznością". - Pracowaliśmy nad tym programem bardzo długo (…). Możemy mieć w Polsce system bez domów dziecka. Jesteśmy do tego gotowi, aby wesprzeć rodziny zastępcze lub rodzinne domy zastępcze - zapowiedział w programie "Newsroom" w WP Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 dodał, że program był konsultowany z dziesiątkami, jak i nie setkami rodzin zastępczych oraz pedagogami. - Spotykam się z tymi ludźmi, rozmawiam, widzę jak bardzo to jest niedofinansowane (…). To pomysł, który już dziś można wdrażać. Wiem, że do pełnej realizacji potrzeba większości parlamentarnej - dodał były prezenter telewizyjny.

