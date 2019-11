Szymon Hołownia: Chcę świata z wodą i powietrzem, nie z Platformą czy PiS-em

Dziennikarz Szymon Hołownia uczestniczył w niedzielę we Mszy świętej, po której ksiądz zrobił wiernym mały "wykład z ekologii". Wypowiedź duchownego dała Hołowni do myślenia. - Nie ma znaczenia, czy jesteś wyborcą Jarosława czy fanem Grzegorza. Bez powietrza dusimy się dokładnie tak samo - pisze.

"Szymon Hołownia szykuje kampanię prezydencką" - poinformowały w ostatnich dniach media. "Przygotowania do jego startu rozpoczęły się w sierpniu i są już zaawansowane" - dodano. Dziennikarz TVN nie odniósł się do tych doniesień. W zamian wrzucił teraz do sieci długi wpis, w którym odcina się od polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, a mocno zachęca do dbania o ekologię.