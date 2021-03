Szymon Hołownia budzi strach? Profesor udzieliła rady Koalicji Obywatelskiej

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co przekłada się na poparcie coraz większej grupy wyborców. Najnowszy sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski pokazuje, że ugrupowanie Hołowni jest obecnie drugą siłą opozycyjną z wynikiem 13,2 proc., co plasuje je za Koalicją Obywatelską, na którą zagłosowałoby 18,5 proc. ankietowanych. O strategię działań liderów opozycji w obliczu tych wyników zapytaliśmy politolożkę prof. Ewę Marciniak. - Jeśli liderzy opozycji chcą poważnie myśleć o zdobyciu władzy, to już na tym etapie muszą myśleć o tym, by kooperować, a nie tylko rywalizować - powiedziała ekspertka w programie WP "Newsroom". W jej ocenie Polska 2050 i Koalicja Obywatelską mają szansę stać się w przyszłości alternatywą dla obecnie rządzącej koalicji.

