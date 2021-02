Szymon Hołownia: "aborcja nigdy nie jest dla mnie OK"

- Zgadzamy się jednak wszyscy co do jednego: Jarosław Kaczyński pokazał środkowy palec milionom Polek i Polaków, upokorzył nas, ogłaszając się panem naszych sumień, pchając się z butami w najbardziej dramatyczne ludzkie sytuacje - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazeta Prawna" Szymon Hołownia.

Lider ruchu Polska 2050 przyznał otwarcie, że "aborcja nigdy nie jest dla niego OK". - Ale po pierwsze, uważam, że mam moralne prawo przekonywać innych wyłącznie postawą, nigdy przymusem, po drugie – mój światopogląd to jeszcze nie prawo. Prawo to coś, co muszę ustalić z ludźmi o innych światopoglądach, bo ono obowiązuje nas wszystkich - wyjaśnił.