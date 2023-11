Szykuje się Szwexit? Młodzi Szwedzi kwestionują członkostwo w UE

Gorąco ma być w piątek, kiedy zaplanowanym tematem obrad jest stosunek Szwedzkich Demokratów do Unii Europejskiej. Według szwedzkiej gazety demokraci zrewidowali wprawdzie swoje wcześniejsze żądania separacyjne i już tak głośno w oficjalnej debacie nie domagają się wyjścia z unijnych struktur, ale wciąż żywe pozostają zastrzeżenia co do członkostwa.